İşte Ilija Nestorovski röportajı:

- Serie A'yı nasıl tanımlarsın? Senin için burada oynamanın zorlukları neler ve neleri başarmak istiyorsun?

Dünyanın en iyi liglerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Oldukça zor bir lig, herkes en ince detaylara kadar dikkat ediyor ve rakipler birbirinin her şeylerini inceliyor. Şu anki hedefim ise her zaman olduğu gibi çok çalışarak takım arkadaşlarıma yardımcı olmak.

"UDINESE'DE PROFESYONEL BİR ORTAM VAR"

- Udinese'de oynamak nasıl hissettiriyor? İlk teklif aldığın süreci anlatabilir misin?

Udinese büyük bir kulüp. Palermo iflas ettiğinde İtalya'da birçok teklif aldım ve Udinese'yi tercih ettim. Oyuncular için mükemmel koşullar sağlayan, profesyonel bir ortam yaratan kulüplerden olduğunu biliyordum. Udinese'yi bir kelimeyle tanımlamam gerekirse 'organizasyon' olur.

FAVORİ 11'İNDE KİMLER VAR?

- Serie A'da en beğendiğin oyuncular kimler? Favori 11'ini öğrenebilir miyiz?

Jun Musso, Juan Cuadrado, Milan Skriniar, Rodrigo Becao, Theo Hernandez, Nicolo Barella, Fabian Ruiz, Piotr Zielinski, Elif Elmas, Dusan Vlahovic ve Lautaro Martinez.

- Çekya, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'da da forma giydin? Kariyerinin en iyi dönemi hangisiydi?

Serie A'daki savunmacılar dünyanın en iyileri. Bu nedenle forvet olarak onlarla rekabet etmek, onlara karşı oynamak çok keyifli ancak oynadığım tüm ülkelerde iz bıraktığımı düşünüyorum. Palermo'da çok gol attım ancak Çekya ve Hırvatistan'da da birçok golüm var ve hepsi bana çok şey kattı.

REAL MADRİD HAYRANI

- Çocukluğundan beri tuttuğun bir takım var mı?

Serie A'yı her zaman takip ettim ama dürüst olmam gerekirse bir takımı desteklediğimi söyleyemem. Çocukluğumdan beri tuttuğum tek kulüp Real Madrid.

SAKATLIK SÜRECİNİ ANLATTI

- Sakatlığın nedeniyle EURO 2020'de forma giyemedin. Neler hissettin?

Sakatlık korkunçtu ancak ilk günden itibaren herkes bana destek mesajları gönderdi. Teknik direktör çok yardımcı yaklaştı, takım arkadaşlarıma varlığımla destek olabilmem için soyunma odasında oldum. Sadece kenardan izliyor olmak bile harika bir deneyimdi.

MAKEDONYA - İTALYA EŞLEŞMESİ

- 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya ile karşılaşacaksınız. Bu sana ne hissettiriyor?

Her şeyden önce davet bekliyorum. Motivasyonum ve amacım çok sıkı çalışarak mart ayında milli takıma yardımcı olmak. Benim için özel bir maç olacak çünkü İtalya yıllardır evim oldu.

DÜNYA KUPASI İÇİN ŞANSIMIZ VAR

- Kuzey Makedonya'nın İtalya karşısında şansı olduğunu düşünüyor musun?

Bence İtalya'yı eleyebiliriz. Avrupa Şampiyonası'na katıldığımızda herkese çok cesur bir takım olduğumuzu kanıtladık çünkü çok zor rakiplerimiz vardı. Ayrıca elemelerde Almanya'yı yenerek ne kadar iyi olduğumuzu da gösterdik. Bunları toplayınca bence gayet iyi bir şansımız var.

TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELDİ Mİ?

PANDEV, OKAKA, ELİF ELMAS...

- Elif Elmas, Goran Pandev, Adis Jahovic gibi birçok Makedon futbolcu Türkiye'de oynadı. Teklif gelmesi durumunda burada oynamayı düşünür müsün?

Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında da takımların yükselmesiyle ligin standardı da yukarıya çıktı. Avrupa'nın en iyi liglerinde top koşturmuş deneyimli oyuncular oraya gidiyor. Bu nedenle teklif gelirse harika bir tecrübe olur. Pandev ve Elif özellikle İstanbul ve halkın sıcakkanlılığından çok bahsediyor. Eski takım arkadaşım Okaka da Türkiye'de iyi işler yapıyor.

ELİF ELMAS İNANILMAZ YETENEKLİ

- Elif Elmas şu anda en popüler Makedon futbolcu. Onunla ilgili neler söyleyebilirsin?

Her şeyden önce inanılmaz yetenekli. Napoli gibi büyük bir kulüpte 23 yaşında fark yaratabileceğini kanıtlıyor. Tanrı vergisi bir tekniği ve kalitesi var ayrıca çok versatil. Sağda solda merkezde yani hemen hemen her yerde oynayabiliyor. Çocukluğundan bu yana milli takımda, ilk günlerde bile harika bir futbolcuya dönüşeceğini gösteriyordu.

PANDEV SÖZLERİ

- Bir efsaneyle, Goran Pandev'le oynamak nasıl hissettiriyor?

Goran her şeyden önce Kuzey Makedonya'yı temsil ediyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve Kuzey Makedonya bayrağını dalgalandıran muazzam bir şampiyon. Olağanüstü yeteneğe sahip, bugün bile fark yaratabiliyor. Onunla oynamak her zaman ayrıcalık oldu. Liderliği de içinizdeki en iyinin çıkmasını sağlıyor.

Ilija Nestorovski

Doğum tarihi: 12 Mart 1990

Doğum yeri: Prilep / Yugoslavia (SFR)

Boy: 1,82 m

Uyruk: Kuzey Makedonya

Mevki: Forvet / Santrafor

Ayak: Sol ayak

Güncel kulüp: Udinese