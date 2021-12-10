"Çok şanslıyım"

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Müzisyen İlia Özkan, duygularını, "Serhat Kiremitçi gibi başarılı bir yönetmen ve çok başarılı bir müzisyen ile üçüncü klibimi çektiğim için mutlu ve şanslıyım." sözleriyle dile getirdi. İlia Özkan'ın, “Uyandım Sabah ile” şarkısı İstanbul’un eşsiz manzaraları ve sokaklarında çekildi.

Yönetmen Serhat Kiremitçi, "Klibin çekimleri esnasında yaklaşık 12 km ekipman sırtımızda yürüdük. Sanıyorum en az 3 kere üzerimizi değiştirmek durumunda kaldık. Eşsiz İstanbul’un güzide semtlerini dolaştık ve klibimize güzellik katmasını sağladık. Öyle güzel ve eğlenceli bir gün oldu ki set arasında Kapalıçarşı çıkışındaki tarihi dönerciden yediğimiz yemeğin tadı bile çektiğimiz görüntüler gibi damağımda. Zaman kazanmak ve mekan çeşitliliğini arttırmak adına daha kompakt ekipmanlarla, zamanı da verimli kullanmamız gereken bir gündü, başardığımızı düşünüyorum. Ayrıca İlia Özkan ve yapımcımız Yelda Gürkan, çalışması çok eğlenceli insanlar. Anlayışlı ve kibarlar. Hal böyle olunca, her türlü gerilimden uzak, yapmak istediğimizi ortaya koyabildiğimiz güzel bir iş çıktı ortaya." diye konuştu.