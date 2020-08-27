Göztepe, yeni sezon hazırlıkları için kampa girdiği Afyonkarahisar’da çalışmalarını sürdürüyor. Kocatepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen antrenmanda basına mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İlhan Palut, takımın yeni bir yapılanma içerisinde olduğunu ifade etti. Takıma yeni katılacak yeni oyuncular hakkında da önemli bilgiler veren İlhan Palut, “Tabii ki takımımız yeni bir yapılanma içerisinde, bir sürü giden arkadaşlarımız oldu. Onlar da Göztepe’yi seyretmişler, onlara da buradan teşekkür ederim. Tabii ki transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Derlediğimiz isimler üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Mevki olarak kaleci, stoper ve orta sahada 8 numara transferimiz olacak. Kanat oyuncusu alacağız ve tabii ki bunlar birinci derece önemli. Ondan sonra da belki bir sol bek alternatifi transferle de transfer çalışmalarımızı kapatmış olacağız. Transferlerin bir an evvle takıma katılıp tam kadro sezona hazırlanmayı istiyoruz ama bazen özellikle bu kısa süreçte istediğimiz gibi ilerleyemeyebiliyor. Burada biz hata yapmak yerine sabırlı olmayı tercih ediyoruz. Mutlaka gerekli takviyeleri yapacağız, sezona hazır bir Göztepe olarak başlayacağız. İnşallah iyi görüntü sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.
“YUKARI HEDEFLERE OYNAMAK İSTİYORUZ”
Göztepe’nin bu sezonki hedeflerine de değinen ve takımın ligin üst sıralarında olmasını istediklerini kaydeden İlhan Palut, şunları söyledi:
“Her zaman başarıyı isteyen, kovalayan bir kulüp Göztepe. Benim de bireysel motivasyonum bu yönde. Gelebileceğimiz en yüksek noktaya gelmek istiyoruz. Göztepe’yi yukarı hedeflere oynatmak istiyoruz. Camiasıyla, taraftarıyla, tarihiyle çok saygı duyulan bir ekibiz zaten buna oynadığı futbolla, futbol takımıyla da saygı duyulmasını istiyoruz ve böyle bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten böyle iyi bir takım oluşturduğumuz zaman sonuçları da gelecektir. Biz de inşallah üst sıralardaki yerimizi alacağız diye düşünüyorum.”
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