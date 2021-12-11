Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Karagümrük’ü deplasmanda 4-1 mağlup eden Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Palut, “Zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorduk. Karagümrük pozitif futbol adına güzel örnekler veren bir takım. Ne yapmak istediğini iyi bilen bir takım. Biz de benzer bir futbol anlayışına sahibiz. Birbirine benzer oyun sistemindeki iki takımın mücadelesi oldu. Ama biz geçiş futbolunu Karagümrük’ten daha fazla deniyoruz. Bugün keyifli bir maç olacağını biliyorduk. 4 gollü bir skor beklemiyorduk ama çok gol atmak için sahaya çıktık. Defans arkası bir koşuyla geriye düştük. Oyun disiplininden kopsaydık, Karagümrük bu boşlukları çok iyi kullanırdı. İlk yarıda golü bulmamız, ikinci yarıda fazla risk almama lüksünü bize kazandırdı. İkinci yarıda pozisyonlar ve mücadele olarak istediğimiz tempoda götürdüğümüz bir mücadele oldu. Puan durumu açısından da kritik bir maçtı. İyi mücadele ettiğimiz ve pozitif futbol oynadığımız için oyuncuları tebrik ediyorum. Bundan sonra geride kalan 3 maça odaklanacağız” dedi. Rahmanovic’in kendisini hazır tuttuğunu da söyleyen İlhan Palut, “Bizim için antrenmanlar ve maç performansları belirleyici. Rahmanovic ilk 11’den çıktıktan sonraki dönemde oynadığımız 4 maçı da kazandık. O bölgede oynayan oyuncular iyi performans sergilemişti. 2 maçtır beklediğimiz sonuçları alamıyorduk. Rahmanovic de kendisini hazır tuttu. Kimi 10 numaralar organizatördür, kimi 10 numaralar da yardımcıdır. Rahmanovic de yardımcı bir 10 numara ve skora katkı yapıyor. Bugünkü performansından memnundum” diye konuştu.

“Serdar her takımda fark oluşturur”

Karagümrük karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren isimlerden olan Serdar Gürler hakkında da konuşan İlhan Palut, “Serdar Göztepe’de de çalıştığım bir oyuncu. Sezon başında geldiğinde uzun süre oynamamıştı. Sonrasında adım adım yükseldi. Çok özel bir oyuncu. Kolay adam eksilebilen, takım oyununa ayak uyduran ve asist ve golle tamamlayan bir oyuncu. Negatif durumu neydi de hak ettiği değeri göremedi derseniz, devamlılık sorunu vardı. Biz bundan arındırıp formda tutmaya çalışıyoruz. Zaten formda bir Serdar Gürler, her takımda fark oluşturur” dedi. Son olarak taraftar hakkında da konuşan Palut, “Tabii ki son Malatya maçında taraftar sayımız artmıştı. Sayıları tam bilmiyorum ama benim hissettiğim daha yoğun destekti. Ancak tabii ki yetmiyor. Ligde işler iyi gitmediği dönemde bile 20 bin ortalamayı tutturan bir takımdık. Bu takım ve oyuncular öyle mücadele ediyor ki, desteği hak ediyor. Belki herkes istediği zaman maça gelme lüksüne sahip değil ama bir şekilde programlarını ayarlayıp gelebilirler. Belki biz de bazı aktivitelerle bu girişimleri başlatırız. Umarım önümüzdeki hafta çok daha fazla seyircimiz olur” diyerek sözlerini tamamladı.

BAŞKAN ÖZGÖKÇEN: ANTALYASPOR MAÇINA TÜM TARAFTARLARIMIZI BEKLİYORUZ

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Evimizde oynayacağımız Antalyaspor maçında 42 bin kişilik stadımıza tüm taraftarlarımızı eksiksiz bir şekilde bekliyoruz. Çünkü onların desteği hem bizi hem futbolcularımızı hem de teknik heyetimizi motive ediyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig´in 16´ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük´ü 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Gaziantep mağlubiyeti ve Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından ligin güçlü ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü farklı mağlup etmek bizi moral açısından mutlu etti. Ligin ilk yarısının bitmesine üç maç kaldı. Üç maçı da galibiyetle tamamladığımız takdirde sezonun ilk yarısını iyi bir yerde bitireceğimizi umut ediyoruz" diye konuştu.

"İLK YARININ SON ÜÇ HAFTASINDAKİ SONUÇLARA GÖRE HEDEF BELİRLEYECEĞİZ"

Başkan Fatih Özgökçen, hedef konusunda konuşmanın erken olduğunu ve ilk devrenin bitmesini beklediklerini ifade ederek, "Ligin ilk yarısının son üç maçının sonucuna göre bir hedef güncellemesi yapabiliriz. Maç sonuçlarını göreceğiz. Ardından ligdeki konumumuza göre bir hedef belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"TÜM MAÇLAR SIRALAMAYA ETKİ EDECEK"

Ligde ilk yarının bitmesine üç hafta kala oynayacakları her maçın önemli olduğunun altını çizen Fatih Özgökçen şöyle konuştu:

"Ligdeki tüm takımlarımız çok para harcıyor ve çok çalışıyor. Dolayısıyla tüm maçlar hem zor hem de sıralamaya etki edecek maçlar. Antalyaspor, deplasmanda oynayacağımız Hatayspor ve evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçlarının hepsi aynı değerde, aynı önemde. Hiçbir şekilde mücadeleden vazgeçmeyerek, 90 dakika boyunca arkadaşlar görevlerini yapacaklar. Neticede galip gelirsek bu bizim için daha iyi bir sonuç doğurur."

"HOCAMIZ TRANSFER KONUSUNDA BİR RAPOR HAZIRLIYOR"

Ara transfer döneminde teknik direktör İlhan Palut´un raporuna göre hareket edeceklerini söyleyen başkan Özgökçen, "Hocamızla bir ön görüşme yaptık. Bir rapor hazırlıyor kendisi. O rapora ve ligdeki sıralamamıza göre gerekli yerler olur ise transfer yapacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ligin 17´nci haftasında oynayacakları Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarlarının desteğini beklediklerini söyleyen Özgökçen, "Evimizde oynayacağımız Antalyaspor maçında 42 bin kişilik stadımıza tüm taraftarlarımızı eksiksiz bir şekilde bekliyoruz. Çünkü onların desteği hem bizi hem futbolcularımızı hem de teknik heyetimizi motive ediyor. Bizi başarıya ulaştırmakta çok büyük katkı sağlıyor" diyerek sözlerini noktaladı.