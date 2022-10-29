İHA

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa’yı konuk ettikleri ve 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesinde 3 maçtır kazanamadıklarını hatırlatan İlhan Palut, “Bugün hem bu negatif seriyi bitirmek hem de 3 puan alıp yukarı gruba yaklaşmak, onlardan kopmama adına kazanmak istiyorduk. Maça baktığımız zaman oyun genelinde daha hakim oynayan bir Konyaspor takımı vardı. Kasımpaşa'nın maç boyunca Hajradinovic’in şutunu saymazsak pozisyonu yoktu. Tabii futbol hatalar oyunu. Beklenmedik bir aksiyonla golü yedik. Ondan sonraki dakikalarda oyunu kurtarmak, çevirmek için oyuncularım efor sarf etti. Bu efor bizim için sadece 1 gol getirdi ve bir şekilde buradan beraberlikle ayrıldık. Çalışmalarımızı sürdürüp tekrar 3 puanlar kazanmaya ve üst sıralarda yer almaya, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Maçın duraklama dakikalarında yaşanan gerginliklere de değinen Palut, “Sakin olmamız gerekiyor. Bunlar futbolun içinde var. Bunlar sahada kalacak durumlar ama daha süremiz var. Lehimize çevirebileceğimiz bir maç var. Biraz daha sakin olmamız lazım. Evet kazanamamak üzerimizde baskı mı? Mutlaka baskı ama bunu bir futbol enerjisine çevirmemiz gerekiyor. Saha kenarı gerginlikleri başta ben, ekibim ve oyuncularıma hiçbir fayda getirmeyecek. Bu konuda da biraz daha dikkat etmemiz gerekecek” diye konuştu.