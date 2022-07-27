Palut, yeşil-beyazlı ekibin Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce yaptığı açıklamada, ilk maçta güzel bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını, iyi bir futbol ve avantajla ikinci karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.
Futbolun bütün sonuçlara açık bir oyun olduğuna işaret eden Palut, "Bize düşen bu maç için de son derece ciddi olmak, rakibe saygı duymaya devam etmek ve 3-0'ın avantajını unutarak yine sahadan güzel bir sonuçla ayrılmanın mücadelesini vermek. Bu noktada hafta boyunca hazırlıklarımızı sürdürdük. Bugün de son antrenmanla çalışmayı tamamlayacağız ve maç saatini beklemeye başlayacağız. İnşallah yarın güzel bir sonuçla bir üst tura çıkan takım biz oluruz." diye konuştu.
Palut, maç kadrosunda rotasyona gideceğini, bunu da yoğun sezonda bütün futbolcuları kullanma adına yapacağını vurguladı.
Forvet transferine ilişkin soruyu da Palut, "Şu anda yönetimimiz çalışıyor. Tam istediğimiz ölçülerde ve özelliklerde bir oyuncuyu katmak çok kolay değil. İş olsun diye oyuncuyu alır mıyız, hayır. Alınmazsa ben kahrolur muyum, hayır. İşimize bakacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Yeni bir katılım olursa da takımımıza faydalı olması için yeni gelen oyuncuyu en hazır hale getirip adaptasyonunu sağlayacağız. Bekliyorum ben de." diye cevapladı.
Muric: "Taraftarla galibiyeti kutlamak istiyoruz"
Yeşil-beyazlı oyuncu Robert Muric, ilk maçta elde ettikleri farklı skor avantajına rağmen bu müsabakayı da aynı ciddiyetle oynayacaklarını dile getirdi.
İlk maçın seyircisiz oynandığını anımsatan Muric, "Bu maçı taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Onlar bize ekstra enerji verecek, destekleriyle bu galibiyeti kutlamak istiyoruz. İlk maçımda oyuna sonradan girdim ve gol attım. Bu da bana gurur verdi, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.
BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, yarın Arabam.com Konyaspor ile oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasına ilişkin, oyuncularının elinden geleni yapacağını umduğunu söyledi.
Mikhailov'un toplantısı
Mikhailov, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, maça hazır olduklarını ve oynadıkları ilk karşılaşmayı analiz ettiklerini kaydetti.
Belarus temsilcisinin teknik direktörü, bir basın mensubunun Konyaspor'u hafife aldıkları yönündeki değerlendirmesine katılmadığını belirterek, şunları ifade etti:
"Karşı takımı ilk başta küçümsemedik, maça hazırlandık. Sadece istediklerimizi yapamadık. Konyaspor, ilk maçta iyi bir performans gösterdi. 3 gol atarak ikinci maça daha sağlam çıkmayı başardı. İkinci maçta oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum. Rakip ilk maçta ilk dakikalardan baskı uyguladı. Kırmızı kart görmelerine rağmen iyi bir performans göstermeye çalıştılar ve yapabildiler. Taraftarları önünde de aynı şekilde baskı kuracaklardır. Ancak sonuçta bu futbol, ne olacağı belli değil."
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