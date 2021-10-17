Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’a konuk olan ve sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak bu sezonki ilk yenilgisini alan Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Zor bir maç olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Palut, “Sahada da kağıt üzerinde de zordu. Bunun üzerine maçın başında gol yemek gayet doğal ama çok enteresan bir gol yedik. Bunu geri çevirme adına 90 dakikadan fazla mücadele verdik sahada. Bu gayretimiz, pozitif futbol yönünden baya yukarılara taşındı. Ama son vuruşlarda bitiriciliği sağlayamayıp mağlup olduk. Buradan puansız gidiyoruz. Bu durum planlarımız içinde değildi. Ama bugünden kazanç olarak görülen, inişli-çıkışlı giden grafiğimizin son vuruş haricinde istediğim düzeyde olmasıydı. Yenilmiyorduk ama kazanma sorunumuz da vardı. Bu oyunun üzerine sonuç alma çalışmaları da yaparak 3 puana ulaşmak istiyoruz” dedi. Hücumda nokta santrfor olmamasının etkilerinin olduğunu ancak duruma komplike bakmaları gerektiğini söyleyen Palut, “O topun oraya gelmesi de o topu 3. bölgeye rahat taşıyan oyuncuların etkisiydi. Forvetlerimizden birisi olsa, belki bu kadar rahat taşıyamayabilirdik. Tabii ki bir nokta santrfor, bu pozisyonlardan belki birisini gole çevirebilirdi. 2 forvetimiz olmasa bile, biz maçın başından itibaren skoru tutmak için oynamayacaktık. Bugün rakip Galatasaray’dı ve bu sonuç olabilirdi. Yapacak bir şey yok” diye konuştu.
"KRAVETS'TE FAYDALANMAK İSTEMEDİM"
Bugün alınan skorda hücumsal bitiriciliğin etkisinin olduğunu söyleyen İlhan Palut, “Hücumsal anlamda bitiricilik bugünkü skorun büyük oranını kapsıyor. Defansif manada da enteresan bir gol yememiz ve maçın başında bu skora düşmemiz, Galatasaray’ın set oyunu oynarken, hızlı hücum yakalamamızı engellemiş oldu. Talihsiz gol ve ofansif anlamda bitiricilik eksikliğimiz nedeniyle bugün mağlubiyetle ayrıldığımızı düşünüyorum” dedi. Eksik forvetler olmasına karşın Kravets’in kadroda neden olmadığıyla ilgili de konuşan İlhan Palut, “Tamamen benim tercihim oldu. Kravets’ten faydalanmak istemedim. Aslında insan faydalanmak istemez mi? Takım olarak faydalanabileceğimizi düşünmedim. Bu tamamen benim öngörüm, benim analizim ve benim kararım” açıklamasını yaptı. Son olarak Muslera’nın performansına değinen Palut, “Muslera belki 1 sezonda yaptığı hataları bu senenin başına talihsiz şekilde sığdırdı ama bu Muslera’nın kalitesini etkilemez. Son birkaç haftadır görüyorum. Bizim maçlardaki kalecilerin çok iyi performanslarını izliyoruz. Muslera da öyle bir günündeydi. Galatasaray da bugün beklediğimin dışında değildi. Bugün dönem dönem oyuna hükmedebileceğimizi biliyorduk ama bunu sonuçlandırmayı beceremedik” diyerek sözlerini tamamladı.
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