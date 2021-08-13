İttifak Holding Konyaspor yeni sezonun ilk maçını deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacak. Maçın hazırlık çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İlhan Palut, şunları söyledi:

''İnşallah tüm takımlar için ve Konyaspor için güzel bir sezon olur. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız bir yıl geçiririz. İlk maçta Sivasspor ile karşılaşacağız. Ligin ilk maçları hem heyecan vericidir hem de zordur. Biz de uzunca bir hazırlıktan sonra lig haftasına girmiş oluyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Sivasspor maçının bizim için hem keyifli hem de zor olacağını düşünüyorum. Çünkü Sivasspor'un oturmuş kadrosuyla iki sezondur ligde yaptıkları belli. Şu an Avrupa Kupası oynuyorlar. Ritimleri de 4 resmi maçla birlikte artmış bir takım."

İyi bir puanla dönmek istediklerini ifade eden Palut, ''Bizim de oynamak istediğimiz bir oyun var. Sivas'ta da bunu oynamaya çalışacağız. En başta çok iyi mücadele etmemiz gerekir. Güzel mücadele ve istediğimiz oyun ile oradan ayrılmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Palut, maçların bu sezon yüzde 50 kapasiteli olarak oynanacak olmasıyla ilgili de, ''Bence futbolun doğasında olan bir durum, geç de olsa gerçekleşmiş olacak. İnşallah bu pandemi noktasında tekrar geri bir gidiş olmaz ve bugün için yüzde 50 olan seyirci sayısı ilerleyen günlerde yüzde yüz kapasiteye çıkar. Bu sayede ligimizde daha keyifli maçlar oynanır" şeklinde konuştu.