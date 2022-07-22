Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, cesur oyunlarından geri adım atmadıklarını belirterek şunları söyledi:

''İlk maç. Maçın başlama düdüğüyle beraber topa sahip oyunun kontrolüne elimize aldık. Bunu maçın bitişiğine kadar da sürdürmeyi başardık. Sadece kırmızı kart yedikten ilk yarı bitene kadarki bölümde BATE biraz daha topa sahipti. Bizim için iyi maç oldu. 10 kişi kaldıktan sonra bile bir oyun anlayışımızdan, işte tempomuzdan, cesur oyunumuzdan geri adım atmadık. Bu oyunu da 3 golle süslemeyi bildik. Tabi 2 maçlık eşleşmeler. İlk bölümünü ciddi bir avantajla bitirmiş olduk. Artık bu noktadan sonra ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız; yarın itibariyle. Dediğim gibi konferans gibi gruplar uzun bir yol. Üç rakibin elenmesi gerekiyor. Haftaya da turu geçebilecek bir skor alıp, ikinci rakibimize konsantre olmak istiyoruz.''

"YENİ OYUNCULARDAN MEMNUNUM"

Palut, yeni ve eski oyuncularla ilgili bir basın mensubunun sorusu üzerine, ''Bazı oyuncular diğerlerini çok oyuna koymuş gibi bir durum işaret ediyor. Genel manada bugün eski, yeni ayırmadan bütün oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Çünkü sonuç olarak bizim ilk resmi maçımızdı. Ritimli bir takıma karşı oynayacaktık. Ama bizim de avantajımız bir futbol ezberimiz var. Özellikle bu sahada oynayabildiğimiz. Bunu sahaya yansıttığımız zaman belki çok büyük enerji harcamadan maçları kendi lehimize çevirebiliyoruz. Çünkü sistem işliyor. Yeni transferlerden de memnunum. Bazıları dediğiniz gibi doksan dakika şans buldu. Diğerleri sonradan dahil oldu. Hepsi elinden geleni yaptı. İkinci maça belki bazı değişikliklerle, yine başlayacağız. Belki hepsini birden dahil etmedik. Ama zaten siz de biliyorsunuz. İşleyen bir sistemimiz ve iyi bir takımımız var. Sadece buradan Abdülkerim eksildi. Burada hemen bir tarafa koymak doğru değil. Ama mutlaka transferler de bize güç katacak. Onlardan da yararlanacağız. Şu anda eskiler, yeniler bugün için iyi bir başlangıç yapıtı'' diye konuştu.

BATE Borisov'un dominat bir oyun oynadığını belirten tecrübeli teknik adam, ''Rakip de aslında daha önce izlediğimiz maçlarda çok net bir oyun ezberleri var. Kendi liglerinde uyguladıkları dominant bir oyunlar var. Ama açıkçası bugün biz daha iyiydik. Tabii ki hep ciddi olmak lazım. Aynı performansı bir sonraki maçta da göstermek lazım. Çünkü futbol momentum oyunu, rakibe bıraktığınız zaman bu sefer onlar da zor durumda bırakabilir. Mutlaka sonuç olarak üç farklı dezavantajları var. Mutlaka bir reaksiyon göstermek isteyeceklerdir. Bize düşen de burada ciddiyetimizi koruyup, kendi oyunumuzu, mücadelemizi sahaya yansıtmaya devam etmek istiyoruz'' dedi.

MİKHAİLOV: BİZİM İÇİN ZOR BİR OYUNDU

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov da zor bir oyun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

''Bizim için zor bir oyundu. İlk yarı oyuncularıma teşekkür ediyorum. İlk dakikalardan itibaren zor geçti. Oyun plana göre futbolcular devam etti. Ancak ilk yarı sonuna doğru rakibin kırmızı kartı, oyunu bozdu. Ataktan dönüş yapamadık. Yediğimiz goller hatalarımıza bağlıdır. Konyaspor´u analiz yapmıştık ama sahada oyunu oturmatmak var. Bugünkü oyun bizim için bir ders oldu. Oyuncularımız rakibi tanımış oldu. Haftaya bunu avantaja çevirmeye çalışacağız.''