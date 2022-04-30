Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli maçı kaybettiklerini söyledi. Palut, "Oyunu kontrol içerisinde bitirmeyi planlarken üst üstü gelen iki golle maalesef çok kritik bir mağlubiyet aldık. Gerçekten çok üzgünüm. İkinci yarıdaki futbol hiç tahmin edici değildi. Buna karşın yenilebileceğimiz bir ortam hiç bir şekilde yoktu. Bugün canımız yandı ama kırılma anları futbolda her şeyi belirliyor. Bugün hatalarımızla beraber kırılma anları da aleyhimize işledi." diye konuştu.
Palut, bir gazetecinin, maçın son bölümünde yaşanan gerginliği sorması üzerine, "Kazanacağımızı düşündüğümüz bir maçın elimizden kaçmasının verdiği gerginlik, rakipte de geriden gelip maçı almanın fazla heyecanıyla bazı elektriklenmeler oldu. Benimle olan kısım, sadece topu almaya gittim. Kulübeye gelen topu oyuna dahil etmenin derdindeydim, vermek istemediler. Arkamda neler oluyor, neler bitiyor bilmiyorum. Futbol adamıyız, defalarca ile bu durumlarla karşı karşıya geleceğiz. Böyle gerilmeler olabilir maçlarda ama daha sakin olmamız lazım." diye cevapladı.
ATILAY CANEL: İYİ BİR TAKIMI YENDİK
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor’a karşı 2-1 galip geldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oyuna istediğimiz gibi başlayamadıklarını belirterek sözlerine başlayan Atılay Canel, “Hiç olmayacak bir pozisyonda gol yedik. Bunun için de ikinci devre oyuncu değişikliğine gittik. Yaptığımız oyuncu değişikliği maçın şeklini değiştirmeye faydası oldu. Bu galibiyeti Karagümrük taraftarlarına hediye ediyoruz. Bayramı iyi bir şekilde geçirmiş olacağız. Biz 4 sene önce de söylemiştik. Bizim bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda inşallah sezon sonunda da yolumuz Avrupa olur diye düşünüyoruz. Konyaspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. İyi bir takımı yendik düşüncesindeyim. Konyaspor uzun zamandır kendi sahasında mağlup olmamıştı. Yendiğimiz için de mutluyuz” diye konuştu.
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