Takımının Afyonkarahisar'daki sezon öncesi kampında, AA muhabirine muhabirine açıklamalarda bulunan Palut, sarı-kırmızılı ekibinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kampın verimli geçtiğini, kentteki hava sıcaklığının çalışmalarını olumlu etkilediğini aktaran Palut, özellikle özveriyle çalışan genç futbolcuların performansından memnun olduğunu, kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Geçen sezonun, Süper Lig'deki takımlar için uzun ve yorucu geçtiğini dile getiren Palut, "Geçen yıl, ilk 9 haftalık süreçte istediği başlangıcı yapamayan bir Göztepe vardı. Sonra bizim gelmemizle, bir çıkış trendine girdik. Üst sıralara tırmandık. Kendimize yeni hedefler koyduk. Özellikle pandemi arasından sonra gerçekten, adımıza hiç istemediğimiz kötü bir süreç yaşandı." diye konuştu.
Teknik direktör Palut, takıma yeni futbolcuların katılacağını, transfer görüşmelerinin devam ettiğine dikkati çekti.
Şu anda 7-8 genç oyuncuyla çalıştıklarını belirten Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Olması gereken normalde de bu. Pandemi süreci belki kulüpleri bu noktada bir zorunluluğa itti. Biz elimizdeki genç oyuncuları mutlaka önce geliştirmek istiyoruz. Onların Süper Lig'de bir maça çıkacak seviyeye gelmesini istiyoruz. Ondan sonrada bu süreçte hele ki, buna 40 maçlık bir süreç eklediğimiz zaman onlara da cesaretle, bu yıl görev vermeyi düşünüyorum. Bu da tabii ki Türk futboluna katkı sağlayacak. Her zaman bahsettiğimiz tam altyapılarda genç oyuncularımız var ama bunları Süper Lig vitrinine çıkarmakta zorluk çekiyoruz."
TFF'nin rezerv lig kararına destek verdiklerinin altını çizen Palut, "Rezerv ligin oluşmasıyla ilk etapta şans veremediğimiz oyuncular, burada görev alacak. Biz burayı yakından takip edeceğiz. Rezerv ligde ön plana çıkan, bizim istediklerimizi yapabileceğine inandığımız görüntüyü veren oyuncuların A takıma geçişleri de çok kolay olacak. Biz bunu kulüp olarak çok istiyorduk. Genç oyuncuları kullanmak, Türk futboluna hediye etmek istiyoruz. Tabii ki kulüp olarak bundan da mali gelir elde edersek bu da hepimize kazanç olacak." ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu değerlendiren Palut, "Burada şuna çok dikkat ediyorum; farklı şampiyon çıkmasının yanında hak edilmiş şampiyonlukların performansı anlamında... İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de gerçekten sezon içerisinde gösterdiği performans, oynadığı futbol ve istikrarıyla bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti." yorumunu yaptı.
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