Süper Lig’in ilk 4 haftasında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puan toplayan Göztepe, ligin 5. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. 18 Ekim Pazar günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut, bu önemli mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan Palut, yaz transfer döneminin son günlerinde kadrolarına kattıkları oyuncularla kalitelerini arttırdıklarını ifade ederek, "Kuracağımız oyun stratejisi ve oynayacağımız oyunla birlikte planlarımız, istek ve mücadelemizle Fenerbahçe ile çok iyi bir maç oynamak istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Seyircisiz oynayacak olsak bile Fenerbahçe maçını kazanmak için mücadele edeceğiz. Benim için önemli olan takımın sonuna kadar mücadele etmesidir. Bunun sonucunda galibiyete ulaşırsak çok mutlu olurum. Maç içinde elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra çıkacak sonuca hep beraber razı olacağız" dedi.
"BU SENE GÖZTEPE İÇİN GÜZEL BİR SENE OLACAK"
Müsabakaların pandemi nedeniyle seyircisiz oynanması konusuna da değinen İlhan Palut, "Taraftarımızı gerçekten çok özledik. Seyircisiz oynama süreci bizim gibi iç saha avantajı bulunan takımları çok etkiledi. Umarım bir an önce seyircili maçlar tekrar başlar. Umarım bu hastalıktan kurtuluruz ve tribünlerimiz tam anlamıyla dolar. Eskisi gibi maç günlerinden bayram havası şeklinde olan bir stadımız olur. Biz de bunu iyi futbol ve iyi sonuçla destekleriz. Biz takımımıza inanıyoruz, taraftarımız da bize inansın. Umarım bu sene Göztepe için güzel bir sene olacak" şeklinde konuştu.
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