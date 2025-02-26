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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İlhan Palut: Çok kötü futbol akşamını çok kötü skorla tamamladık - Futbol Haberleri

        İlhan Palut: Çok kötü futbol akşamını çok kötü skorla tamamladık

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçının ardından çok kötü futbol akşamını, çok kötü bir skorla tamamladıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 23:57 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:57
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        "Çok kötü futbol akşamı çok kötü bitti"
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        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Trabzonspor'a 5-2 mağlup oldu.

        "TRABZONSPOR BİZDEN DAHA İYİ HAZIRLANMIŞ"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor'un maça konsantre bir şekilde çıktığını ve fiziksel olarak birçok pozisyonda üstünlük sağladığını belirterek, "Trabzonspor bu maça konsantre bir şekilde çıktı. Bunun yanında fiziksel manada bir çok pozisyonda bize üstünlük sağladılar. Trabzonspor takımı, teknik heyeti bizden çok daha iyi bir şekilde hazırlamışlar. Ben takımımı yeteri kadar hazırlayamadım. Oyuncularımız bu maça yeteri kadar konsantre olamamışlar. Bu sahada görüne bir durumdu" dedi.

        "ÇOK KÖTÜ FUTBOL AKŞAMINI ÇOK KÖTÜ SKORLA TAMAMLADIK"

        Palut, Trabzonspor baskısını aşamadıklarını belirterek, "Trabzonspor'un aşabileceğimiz baskısı altında kaybettiğimiz toplar. Trabzonspor'un konsantrasyonunu iyice yukarı çekti. Buna özgüveni de eklediler. Biz de sahada açıkçası biraz panikledik. Hem iyi hazırlanmayıp hem de sahada işler kötü gittiği zaman bunun altından sahadan kalkmak maalesef kolay olmuyor. Çok kötü bir futbol gününü çok kötü bir skor ile tamamlamış olduk. Trabzonspor galibiyeti hak etti onları tebrik ediyorum" diye konuştu.

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