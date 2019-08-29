29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Siyaset danışmanı Tim Mynett ile doktor eşi Beth Jordan Mynett'in boşanma davasının belgeleri ABD medyası kaynaklarında yer aldı.
Başkent Washington DC'de görülen davanın sızan dosyalarındaki bilgilere göre, Tim Mynett karısına nisan ayında Ilhan Omar ile birlikteliğini itiraf ederek ayrılmak istediğini söyledi. Çiftin 7 Nisan 2019 yılından beri ayrı yaşamaya başladığı belirtildi.
New York Post yayımladığı belgelerde, davacının eşini hala çok sevdiğini, evliliğini kurtarmaya çalışıp mücadele etmek istediğini söylediğini, davalının ise evliliklerinin bittiğini ve evlilik için mücadele etmenin bir seçenek olmadığını söylediğini aktardı.
BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ
37 yaşındaki Kongre üyesi Omar'ın, 2018'de seçim kampanyasını yürüten Mynett'e bağış fonundan yaklaşık 250 bin dolar ödeme yaptığı öne sürülüyor. İkilinin sık sık birlikte seyahat ettiği ve bu seyahatlerin Mynett'in danışmanlığının bir parçası olmadığı savunuluyor.
Tim Mynett'in 2016 yılında Instagram'dan eşiyle paylaştığı bir fotoğrafa, "Benimle evlendiğine inanabiliyor musunuz?" diye yazdığı görülürken, ABD basınında yer alan bazı fotoğraflarda Mynett ile Omar'ın Los Angeles'a seyahat ettiği, hatta Mynett'in 15 Temmuz'da Omar'ın 16 yaşındaki kızı ile tanıştığı görülüyor.
Daily Mail ise, Mart ayında Los Angeles'taki İtalyan restoranından çıkan Omar'ı bir erkekler görüntülemiş, Mynett olduğu anlaşılan bu erkeğin görüntü almaya çalışan basını engellemeye çalıştığı görülmüştü.
ILHAN OMAR KİMDİR?
1837'de yürürlüğe giren kanunla, meclis üyelerinin başını kapatan şapka, başörtüsü ya da şal ile mecliste oylamaya katılması veya kürsüye çıkması yasaklanmıştı. Ilhan Omar, yemin törenine katılmasıyla birlikte ABD kongresindeki başörtüsü giyen ilk kişi olarak 182 yıllık yasağı kaldırdı.
ABD'ye 12 yaşında gelen ve öncesinde 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Ilhan Omar, önceliklerinden birinin ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı durmaya devam etmek, daha sonra siyasi olarak tek ödemeli sağlık sistemi ve silah kontrolü gibi politikaları savunmak olduğunu belirtmişti.
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