İlhan Kesici Muharrem iftarında

CHP’nin 26. Dönem İstanbul Milletvekili, deneyimli siyasetçi İlhan Kesici, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı'nın Muharrem iftarına katıldı.

Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, Seyit Riza’nin torunu Pir Seyit Memet Tezel,

Dünya Bektaşiler Birliği Temsilcisi ve Bektaşi Babası Hüseyin Başar ile aynı masayı paylaşan Kesici, hatıra karesinde de yer aldı.