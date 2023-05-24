Acı haberi oğlu Bora Gercer, sosyal medya hesabından duyurdu. Bora Gencer şu ifadeleri kullandı:

Babam,

Türkiye'nin babası,benim canım,varlığımın sebebi.

Dünya iyisi,insan, adam gibi adam Bozkurt İlham Gençer’i kaybettik.

Gereken bilgileri daha sonra vereceğim.Büyük üzüntü içindeyiz.

Çok uğraştık,çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi, Ahu Atmaca ve ailesine verdikleri sonsuz emek ve uğraşı için binlerce teşekkür ederim.

Hastane sürecinde doktorlarına ve hemşirelerine çok minnettarız.

Allah sevenlerine sabırlar versin.

Herkese sevgi ve saygılarımla.