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İlham Gencer ve Tina Turner hayatını kaybetti! Müzik dünyasında iki büyük kayıp...

Müzik dünyasında iki büyük kayıp: İlham Gencer ve Tina Turner hayatını kaybetti

Caz müzisyeni İlham Gencer, 100 yaşında hayatını kaybetti. Gencer'in vefatından hemen sonra sanat dünyasından bir acı haber de İsviçre'den geldi. "Rock'n Roll'un Kraliçesi" olarak anılan Tina Turner'ın hayatını kaybettiği açıklandı

Giriş: 24.05.2023 - 23:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Caz müzisyeni İlham Gencer 100 yaşında hayata veda etti.

  • Bir süredir Bodrum'da tedavi gören ünlü sanatçı, bu akşam hayatını kaybetti.

  • Acı haberi oğlu Bora Gercer, sosyal medya hesabından duyurdu. Bora Gencer şu ifadeleri kullandı:
    Babam,
    Türkiye'nin babası,benim canım,varlığımın sebebi.
    Dünya iyisi,insan, adam gibi adam Bozkurt İlham Gençer’i kaybettik.
    Gereken bilgileri daha sonra vereceğim.Büyük üzüntü içindeyiz.
    Çok uğraştık,çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi, Ahu Atmaca ve ailesine verdikleri sonsuz emek ve uğraşı için binlerce teşekkür ederim.
    Hastane sürecinde doktorlarına ve hemşirelerine çok minnettarız.
    Allah sevenlerine sabırlar versin.
    Herkese sevgi ve saygılarımla.

  • İlham Gencer'in vefatının ardından bir acı haber de "Rock'n Roll'un Kraliçesi" olarak anılan Tina Turner'dan geldi. ABD'li rock yıldızı, 83 yaşında hayata veda etti. 

  • Turner'ın uzun süredir İsviçre'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.

  • Yapılan açıklamada "Rock'n Roll'un Kraliçesi' Tina Turner, İsviçre'nin Zürih kenti yakınlarında bulunan Küsnacht'daki evinde huzur içinde son nefesini vermiştir" denildi.

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