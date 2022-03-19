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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Müzisyen İlham Gencer, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gencer, son dönem sanatçıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"HERKES SANATINI DÜZGÜN YAPSIN"

İlham Gencer, "Şarkıcılar önce şarkıcılıklarını bilsinler. Kılık kıyafet müziğin dışında bir şey... Herkes sanatını, müziğini düzgün yapsın!" dedi.

GAZETECİLER EVİNE BIRAKTI

99 yaşındaki müzisyen, röportajı noktalamasının ardından Kuruçeşme'de 30 dakika taksi bekledi. Taksicilerin almadığı Gencer'i gecenin sonunda gazeteciler evine bıraktı.