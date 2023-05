İlham Gencer'e veda

"ÖRNEK BİR İNSANDI"

Cenaze törenine katılan Nuri Alço ise İlham Gencer'in örnek bir insan olduğunu dile getirerek, "Mesleğinde onuru olan, her zaman toprağını, Türk bayrağını, milletini seven, 8 lisanda şarkı söyleyen çok güzel bir insandı. Allah ona uzun ömürler verdi. Bu yaz birlikte Bodrum'daydık. Hastaneye yatırdık. Yaşına rağmen bu kadar dimağı zengin, unutmayan, her şeyi hatırlayan biriydi. Allah ona çok güzel bir ölüm nasip etti. Güzel, mesleğinde duayen bir insandı. Giyimiyle, kuşamıyla da örnek bir insandı. Yurduna, milletine de sadıktı" ifadelerini kullandı.

İlham Gencer, kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Fotoğraflar: AA