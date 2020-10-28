İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi.
Mesajında, Türkiye'nin başarılarını her zaman büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini kaydeden Aliyev, Türkiye'nin son yıllarda kapsamlı siyasi, ekonomik, sosyal, askeri ve teknolojik gelişme gösteren, küresel ölçekte bağımsız bir politika izleyen bir güç merkezi haline geldiğini belirtti.
Aliyev, mesajında, "Tüm bu başarılarda bizzat sizin eşsiz rolünüz ve paha biçilmez hizmetleriniz var. Halkınızın size olan büyük inanç ve güveni, ülkenizin yararına izlediğiniz politikalara karşı verilen en yüksek değerdir." ifadelerini kullandı.
İki halkın iradesine, ortak milli ve manevi değerlerine dayanan Azerbaycan-Türkiye birliği ve stratejik ittifakının, devlet başkanlarının ortak çabalarıyla bugün en üst seviyede olduğunu belirten Aliyev, şu ifadelere yer verdi:
"Dünyada eşi benzeri olmayan bu dostluk ve kardeşlik ilişkileri, siyasi ve ekonomik süreçlere yön veren, bölgede barış, güvenlik ve iş birliğine hizmet eden önemli bir faktör haline gelmiştir. Ermenistan-Azerbaycan ihtilafındaki kesin ve net duruşunuz, haklı davamıza sarsılmaz desteğiniz, dayanışmamızın açık bir örneğidir ve halkımız için çok değerlidir. Azerbaycan da her konuda kardeş Türkiye'nin yanındadır. Gelecek nesiller için en büyük mirasımız olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye birlik ve kardeşliğinin, 'bir millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda gelişip güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum. Bu bayram gününde sevincinizi paylaşıyor, size esenlik ve başarılar, Türk halkına barış ve refah diliyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!