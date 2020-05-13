İlhakı görüşmek için İsrail'e gelen Pompeo, Çin ve İran'ı hedef aldı

AA

Pompeo, Batı Kudüs'te İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İkili görüşme öncesi yapılan basın toplantısında, isim vermeden Kovid-19 salgınının başlangıcında bazı bilgileri saklamakla suçlanan Çin'i hedef alan Pompeo, Başbakan Netanyahu'ya hitaben, "Siz (İsrail) iyi bir ortaksınız ve bilgiyi gizlemeye ve üzerini örtmeye çalışan bazı ülkelerine aksine bilgiyi paylaşıyorsunuz. O ülke hakkında da konuşacağız." dedi.

Konuşmasında İran'a da yüklenen Pompeo, "İranlılar bu salgın sırasında, Ayetullah rejiminin kaynaklarını terörü teşvik için kullanıyor. Bu durum, ülkeyi (İran) yönetenlerin ruhlarına ilişkin birçok şeyi söylüyor." diye konuştu.

- İsrail'in Batı Şeria'daki "ilhak" planı

İsrail ziyaretinin en önemli başlıkları arasında yer alan işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'nin "İsrail'e ilhak" planına da kısaca değinen Pompeo, "Daha yapılacak işler var ve bu konuda ilerleme kaydetmeliyiz." demekle yetindi.

Başbakan Netanyahu ise İsrail ziyaretinden dolayı Pompeo'ya teşekkür etti.

Kendisinin liderliğindeki koalisyon hükümetinin yarın yemin ederek göreve başlayacağını ve bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının hayata geçirilmesi için bir fırsat olduğunu söyleyen Netanyahu, "Kuracağımız koalisyon hükümeti, ocak ayında Washington'a yaptığım ziyarette Başkan Trump ile mutabık kaldığımız anlayış çerçevesinde barış ve güvenliğin teşvik edilmesine katkı sağlayacak bir fırsat." ifadesini kullandı.

Pompeo, Netanyahu ile görüşmesinin ardından, Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve yeni koalisyon ortağı Benny Gantz ile de görüşecek.