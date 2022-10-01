İlhak kararı sonrası Putin'den gövde gösterisi

RUSYA'NIN İLHAK KARARI

Görsel: Associated Press

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasına ilişkin belgeyi dün imzalamıştı.

Putin açıklamasında "Bu insanlar ortak gelecek için oy verdiler, o bölgelerde yaşayan herkes 91'de ayrılan insanlar, yeniden milli birliğimiz için tercih kullandılar. Devrimden sonra bizi bölen sınırlar vardı, 91'deki referanduma rağmen bizim büyük ülkemizi parçaladılar ve bunu sanki bir gerçek gibi sundular insanlara. Bunun artık bir önemi yok Sovyetler Birliği artık yok ve bugünkü Rusya'nın buna ihtiyacı yok. Milyonların tercihinden daha önemli bir karar yok. Tekrar hakiki, tarihsel anavatanlarına dönmek istediler. Batı'nın beni duymasını istiyoruz; Bu dört bölgedeki insanlar artık bizim vatandaşımız olmuştur. Biz Kiev rejimine düşmanlığı bir an önce kenara koyması çağrısını yaptık. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u tartışmayacağız. Ve buradaki otoriteler bu kararı görmeliler ancak bu şekilde barışçıl bir çözüme ulaşabiliriz" demişti.

Görsel: Associated Press

Putin ayrıca "İnsanların özgür iradesinin tercihine saygı göstermiyorlar, ifade özgürlüğü üzerine konuşma yetkileri yok. Batılı elitler temel insan haklarını görmezden gelmiyorlar, dünyayı ikiye bölüyorlar. Ukrayna ve Batı Rusya Federasyonu'nun birliğini bozamayacak. Bugünkü Rus fobisi birçok açıdan biz kendi milletimize kendi milletimizi kolonileştirmediğimiz için oldu. Bunu da kuvvetli bir merkezli devlet kurabildiğimiz için yapabildik. Bizim dünyamızı, paramızı, gücümüzü aldılar şimdi biz bu hasarı bir şekilde telafi etmeye başladık. Donetsk halkı, Batı yıllardır oraya demokrasi getireceğiz diyor ama bu Batı'nın iki yüzlülüğü" ifadelerini kullanmıştı.