Ordu'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Kentte, hakkında yakalama kararı olan bir kişi saklandığı evde yakalandı. Şüpheli, bu sırada evin önündeki elektrik tellerine asılarak jandarmadan kaçmaya çalıştı.

Şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.