İlginç bir sürprizle karşılaşan 15 kişi
Hayat bazen insanlara rutinden çıkmaları için küçük sürprizler yapar. Bu beklenmedik durumlar aslında hayatın her anında mucizelerin olabileceğini anlatan basit ama etkili bir hatırlatıcıdır.
- 1
"Izgaraya benzeyen bu rögar kapağı."
- 2
"Antika mağazasında görülen 1880'lerden kalma Penny Farthing bisikleti."
- 3
"Bu hastanedeki tüm termostatlarda yalnızca + ve - şeklinde basit bir çark bulunur. Sayı veya sıcaklık yok."
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- 4
"Büyük Şili Hanı."
- 5
"Ölen komşularımın hiyerogliflerle dolu gizemli defterleri."
- 6
"İtalya'daki Fanta'da boya veya yapay tat yoktur."
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- 7
"Bahçemde ölü çiçek kabukları. Kafatasları veya veba maskeleri gibi görünüyorlar."
- 8
"Cildim yarı saydam."
- 9
"Kız arkadaşımın dolabında bulduğumuz eski oyun hamuru."
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- 10
"Karpuzum, onu yetiştiren kişinin fotoğrafı ve e-posta adresiyle birlikte geldi."
- 11
"Bu bulutların gökyüzünde bir yol oluşturma şekli."
- 12
"Sanki tasarlanmış gibi gözüküyor."
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- 13
"Bu McDonalds tabelasının yalnızca bir kemeri var."
- 14
"Domatesteki bu iz Eyfel Kulesi'ne benziyor."
- 15
"Dün Kaliforniya'daki gün batımı."
Kaynak: Reddit
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