İlginç bir perspektif sayesinde bambaşka bir hale gelen 15 fotoğraf
Fotoğraflar, anlık bir durumun sonsuza kadar bir kare ile ölümsüzleştirilmesidir. Ancak tıpkı hayat gibi fotoğraflarda da perspektif değiştirmek, yeni bir gerçeklik ile tanışmamızı sağlayabilir.
Giriş: 19.09.2023 - 17:31 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:31
- 1
"Büyük köpek."
- 2
"Kurt adam mı?"
- 3
"Köpek kapının arkasından bakıyor."
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- 4
"Mega kedi."
- 5
"Uçan SUV?"
- 6
"Sahildeki dev."
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- 7
"Havaya uçan köpeğim."
- 8
"Şeffaf bir tabak değil!"
- 9
"Dev bir kar köpeğine binmek."
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- 10
"Aslında bir kolu eksik değil."
- 11
"Kedinin bittiği ve battaniyenin başladığı yer..."
- 12
"Hangi bacak nereye gidiyor?"
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- 13
"Bu adam neredeyse 30 dakikadır hareketsiz bana bakıyor…"
- 14
"Bunun bir kukla olduğunu sanıyordum."
- 15
Kaynak: Reddit
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Haberi Hazırlayan: Başak Kanık