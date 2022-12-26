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'İlgi Manyağı' AKM Yeşilçam Sineması'nda

Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren ve 2022 yılının en çok ses getiren filmlerinden biri olan İlgi Manyağı, 31 Aralık’a kadar Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sinemasında sinemaseverlerle buluşuyor.

Giriş: 26.12.2022 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
'İlgi Manyağı' AKM Yeşilçam Sineması'nda
HABERTURK.COM

Kısa filmleriyle dünya çapında başarı kazanan Kristoffer Borgli imzalı 'İlgi Manyağı', Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sinemasında seyirciyle buluşuyor. Prömiyerini Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren ve yılın en önemli filmlerinden biri olarak kabul edilen İlgi Manyağı, 31 Aralık'a kadar Yeşilçam Sineması'nda izleyicilere benzersiz bir deneyim yaşatacak.

Konusunu narsist bir kadın karakterden alan film, rekabet içinde olduğu sevgilisi başarıyı yakaladığında, dikkatleri üzerine çekmek için farklı bir yola giren bir Signe’nin hikayesini izleyiciye sunuyor. Kristine Kujath Thorp, Eirik Saether, Fanny Vaager ve Sarah Francesca Braenne gibi isimlerin başrolünü üstlendiği filmde, Signe ve Thomas sağlıksız, rekabetçi bir ilişki içinde olan bir çifttir. Thomas beklenmedik bir şekilde çağdaş bir sanatçı olmayı başarıp, ün kazandığındaysa işler içinden çıkmaz bir hal alır. Sevgilisi başarıyı yakaladığında 30’lu yaşlara yaklaşan Signe’nin elinde ne başarı ne de hırs kalır. Bu duruma karşılık Signe, dikkat ve sempati çekmeye kararlı yeni bir kişilik yaratarak statüsünü geri kazanmak için umutsuz bir girişimde bulunur. Artık o hayatını bir kurban olarak sürdürecektir.

Bolca gerilim, komedi ve absürtlük barındıran film izleyiciye duygu karmaşası vaad ediyor.

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