Ilgaz Dağı'nda ATV safari turları başladı

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

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Ilgaz Dağı'nda 2020'de yapılan 5.6 kilometrelik pisti bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, teleferik gezisinin yanı sıra kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. Tesiste bu yıl ATV safari turları da düzenleniyor.

Bölgeye tatil için gelenler çam ağaçları arasında kar üzerinde orman yolunda yaklaşık 5 kilometre yolculuk yapıyor. Doğa ile iç içe fotoğraflar çektiren konuklar, keyifli anlar yaşıyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezinin bölge turizmi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

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"Bu sene ormanla iç içe 5 kilometrelik ATV safari turlarımız da başladı" diyen Kaya, "Burası sadece kayak merkezi gibi değil. Kayağın, teleferiğin, kızağın yanı sıra insanlar aileleri ile birlikte ATV turları yaparak hoş zaman geçirebiliyorlar. Turlara katılanlardan gelen geri dönüşler olumlu. Özellikle belirlenen güzergahın çok iyi olduğu yönünde geri dönüşler oluyor" ifadelerini kullandı.

ATV tur rehberi Enes Bulut ise AVT turlarının çok sevildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız burada doğa turu. Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki bu güzel doğayı göstermek için bu turları yapıyoruz. Burada sadece kayak ve teleferik yok. ATV turu gibi farklı aktiviteler de yapılabilir. Orman yolunda ATV ile gezip, doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Kayak yapmayı bilen ve kayak merkezimizde vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerimiz var. Onlar da hoş zaman geçirsin diye ATV turlarına başladık."

Tatil için gelen Cansu Uçar da çok memnun kaldığını vurgulayarak, "Herkese tavsiye ediyorum. Çok kabul edilebilir bir sürede harika bir doğa manzarası ile karşılaşıyoruz. ATV turu yaptık, çok keyifli bir turdu. ATV ile doğanın içerisinde gezerken kar manzarasını görmek çok özel. Muhteşem bir doğası var, herkesin deneyimlemesi lazım. Gördüğüm manzaralar, muhtemelen hayatım boyunca unutmayacağım anlar arasında" diye konuştu.

Merve Gül Elagöz ise ilk kez ATV'ye bindiğini kaydederek, "Benim için çok güzel bir deneyimdi. Karda, bu kadar güzel bir doğanın içerisinde bunu yapıyor olmak çok keyifliydi. Ben tekrardan yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.