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        Haberler Gündem İletişim Başkanlığından Tekirdağ'daki orman yangınına ilişkin açıklama

        İletişim Başkanlığından Tekirdağ'daki orman yangınına ilişkin açıklama

        İletişim Başkanlığı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınmasına yönelik havadan ve karadan çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:37 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:37
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        İletişim Başkanlığından Tekirdağ'daki orman yangınına ilişkin açıklama
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        Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şarköy'ün Şenköy Mahallesi kırsalında orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı hatırlatıldı.

        Yangının çıktığı an itibarıyla hava sıcaklığının 32 derece ve rüzgar hızının saate 46 kilometre ölçüldüğü, çıkışından 6 dakika sonra saat 13.40'ta alevlere ilk müdahalede bulunulduğu bildirilen açıklamada, yangının kısa sürede, ilerleme istikametindeki ormanlık alana sirayet ettiği aktarıldı.

        Açıklamada, yangının sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayıldığı ve civardaki Şenköy, Kocaali ile Kızılcaterzi mahallelerini tehdit eder hale geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Bunun üzerine ilgili mahallelerde AFAD koordinasyonunda tahliyeler gerçekleştirilmiştir. Yangının başlamasından itibaren AFAD ile birlikte, can ve mal kaybı yaşanmaması adına öncelikle Orman Genel Müdürlüğü ekipleri meskun mahallerde tedbir alma maksatlı çalışmalar yürütmüştür. Yerleşim yerleri istikametinde enerjisi, ilerleme istikametinde ise hızı düşürülen yangının kontrol altına alınmasına yönelik havadan ve karadan çalışmalar devam etmektedir. Gece boyunca karadan yoğun şekilde süren müdahaleler, bu sabah gün ışımasıyla havadan da devam etmektedir. Halihazırda 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 76 arazöz ve 509 personel bölgeye sevk edilmiştir."

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