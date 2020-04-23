DHA

letişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin farklı illerinden çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 23 Nisan saat 21.00'de evlerin balkonlarından ve pencerelerinden bayraklarla İstiklal Marşı'nı okuyarak kutlama çağrısı yaptı. Çocukların 23 Nisan kutlama çağrılarına ilişkin videolar, sosyal medyada '#TürkiyeninÇocukları' etiketini içeren mesajlarla paylaşıldı" denildi.

DHA'nın haberine göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'turkiyenincocuklari.org' internet sitesinin açıldığı belirtilen açıklamada, "İnternet sitesinde, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle internet üzerinden takip edilebilecek 23 Nisan etkinliklerine ilişkin bilgilere ulaşılabiliyor. Türkiye Büyük Milleti Meclisi'nin 100'üncü yılına ilişkin özel bir bölümün de yer aldığı sitede, çocukların 23 Nisan'a ilişkin fotoğraf ve videolarının gönderilip yayınlanacağı bir bölüm de bulunuyor. 23 Nisan Perşembe günü saat 21.30'da Mazhar Alanson, Burak Kut, Bengü, Özgün, Buray ve Melis Fis tarafından gerçekleştirilecek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel konseri de 'Türkiye'nin Çocukları' YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak" ifadeleri kaydedildi.