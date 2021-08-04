Sosyal medya Twitter hesabından bir açıklama yapan İletişim Başkanlığı, “28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 183 adet orman yangınının 167’si devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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