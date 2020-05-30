İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından Suriye'deki son durumu gösteren haritayı paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Suriye’de yaşanan son gelişmeleri her hafta İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılacak içeriklerle takip edebilirsiniz. 30 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla Suriye’deki son durumu gösteren harita aşağıda yer almaktadır.