İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 15 Temmuz'un 4'üncü yılında bir paylaşımda bulundu.

"15 Temmuz Ayasofya Meydanı Milletin Zaferi Koreografik Gösteri" başlıklı paylaşımda, gösteriyle ilgili bir video yer aldı.