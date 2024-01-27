İletişim Başkanlığı'ndan 'ıslak imzalı kararın ABD'ye gönderilmesi' iddialarına yanıt

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DMM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler Antlaşması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Kuzey Atlantik Anlaşması dahil 200'den fazla çok taraflı anlaşmada, "depozitör" yani belgeleri saklayan ülke konumunda olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, depozitör ülke sıfatıyla 'orijinal' anlaşma metinlerini saklamakta ve uygun şekilde imzalanmalarını kolaylaştırmaktadır. Depozitör ülke, aynı zamanda anlaşmalara ilişkin onay belgeleri gibi belgeleri de almaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır. Karar metni yukarıda da açıkça belirtilen gerekçelerle depozitör ülke olan ABD'ye iletilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliği kararı ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'TBMM kararı, Cumhurbaşkanı onayı ve ⁠Resmi Gazetede yayınlamamız yeterli görülmediği için ABD Kongresi ıslak imzalı kararın aslını görmek istedi.' iddiası doğru değildir." ifadesine yer verildi.

"ABD ıslak imzalı kararı görmek istedi" iddiası

ABD Kongresi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili onayına inanmadığı, F-16’lar hakkında karar almak için Cumhurbaşkanı kararının ıslak imzalı aslını görmek istediği iddia edilmişti.

New York Times gazetesinden Edward Wong’un 26 Ocak tarihli haberine göre ABD Kongresi yetkilileri, Türkiye’ye F-16 satışına onay vermeden önce belgeleri görmek istedi.

Bunun üzerine “ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’den belgeleri Cuma günü New York’a getirmesini istedi. Bakanlık, belgeleri New York’ta bir görevlinin almasını ve Cuma akşamı Washington’a getirerek milletvekillerine göstermesini sağladı.” ifadeleri kullanıldı.