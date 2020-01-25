İletişim Başkanlığı'ndan 'hassasiyet' çağrısı

25 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İletişim Başkanlığı'ndan depreme ilişkin yayınlarda hassasiyet gösterilmesi gereken hususlara dair açıklama geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem ülke olarak hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın emniyetini ve can güvenliğini önceliklendirerek gerekli tedbirleri almakta ve gerekli çalışmaları yürütmektedir.
Bu süreçte kamuoyunun bilgilendirilmesinin mühim bir aracı olan medyamıza da önemli sorumluluklar düşmektedir.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 25, 2020
Depreme ilişkin yayınlarda kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulmalı, bilgilendirici ama özellikle teskin edici bir yayın dili kullanılmalıdır.
Bölgede bulunan bakanlarımız ve diğer resmi kurumlarımız tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır.
Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir.
Doğru bilgi için kesinlikle resmi kaynaklar takip edilmeli, AFAD'ın acil durum bilgilendirmeleri dikkate alınmalıdır.
Teyit edilmeyen görüntü ve bilgiler kesinlikle yayınlanmamalı ve paylaşılmamalıdır.
Konuya, medya kuruluşlarının sosyal medya mecralarında da benzer şekilde yaklaşılmalıdır.
Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişiler medya mensuplarımızca çalışmaları engelleyecek ölçüde meşgul edilmemelidir.
Deprem bölgesinde başta olmak üzere telefon vb. tüm iletişim araçlarının gereksiz şekilde meşgul edilmemesinin de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biri olduğu unutulmamalıdır.
Bu süreçte resmi makamlar ve uzmanlarca emniyet ve can güvenliğine ilişkin uyarıların yanı sıra depreme hazırlıklı olmaya ve deprem anında yapılacaklara dönük bilgilendirmelerin daha önemli hale geldiği dikkate alınmalıdır.
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