Kızıl Elma marşının klibi, 1071 Malazgirt Zaferi’nden Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna, İstanbul’un Fethinden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşına, 15 Temmuz Destanından günümüze kadar aynı ruhun taşındığı temaları üzerine kurgulandı.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 24, 2020
Klipte, Cumhurbaşkanı Recap Tayyip Erdoğan’ın Fetih suresinin ilk ayetlerini okuması da yer aldı.
Kızıl Elma marşının sözleri şu şekilde:
Canlar canının yolunda ancak
Kızıl elma hedefine ulaşılacak
Vadedilmiş olan ilahi nur Hâk
Ebedi mutlak hakim olacak
Kızıl elmanın fethiyle ancak
Yeryüzü sükun huzur bulacak
Geliyoruz ey şanlı al bayrak
Vatan aşkıyla her köşe bucak
Arşa yükselsin tekbir sesleri
Allah-u Ekber arş ileri
Türk’ün askeri candır siperi
Kahraman yurdumun onur izzeti
Arşa yükselsin tekbir sesleri
Allah Allah diyerek dönmeyiz geri
Vur ki inlesin zalimin sesi
Yedi cihan duysun hür sesimizi
Şanlı Türkiyem albayrağına
Bağlıyız gönülden canım vatana
Başlar koyar yoluna tüm cihanda
Şu çılgın Türkler hilal uğruna
Haydi Türkiyem Allah aşkına
Tarihe bir daha damga vurmaya
Ey aziz millet vatan namına
Yeniden nesillere ilham olmaya
Malazgirt’te şahlanan Sultan Alparslan
Kuruluş’ta Osman Gazi oluyor bu kan
Fetihlerle müjdelenen Sultan-ı Cihan
Çanakkale meydanında çocuk kahraman
Nesebinden geliyor yine aynı kan
Dirilişle yeniden yazıyor destan
İ’lâ-yi Kelimetullah bekliyor cihan
İstikamet kızıl elma vermeyiz aman
Malazgirt’te şahlanan Alparslan gibi
Zaferlerle tarih yazan ecdadım gibi
Çağ kapatıp çağ açan ceddimiz gibi
Hedefimiz kızıl elma marş ileri
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