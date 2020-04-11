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Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 687 bini geçtiği, 102 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 375 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Saat 00.15 itibarıyla bazı ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU Türkiye 47.029 1.006 2.423 İtalya 147.577 18.849 30.455 ABD 495.750 18.430 26.783 İspanya 157.053 15.970 55.668 Fransa 124.869 13.197 24.932 Birleşik Krallık 73.758 8.958 135 İran 68.192 4.232 35.465 Çin 81.907 3.336 77.455 Belçika 26.667 3.019 5.568 Almanya 121.045 2.728 53.913