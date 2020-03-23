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Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 340 bin 400'ü geçtiği, 14 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 97 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Ülke Toplam vaka Toplam ölüm Toplam taburcu Türkiye 1,236 30 - İtalya 59,138 5,476 7,024 Çin 81,054 3,261 72,440 İspanya 28,603 1,756 2,125 ABD 38,757 400 178 Almanya 24,806 93 266 İran 21,638 1,685 7,635 Fransa 16,018 674 2,200 Güney Kore 8,897 104 2,909 Birleşik Krallık 5,683 281 93