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Elazığ'da cuma akşamı meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, İletişim Başkanlığı, yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri bir video ile paylaştı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından "Sen, ben yok. Biz birlikte Türkiyeyiz. El ele, yürek yüreğe olduğumuz her an daha güçlüyüz" mesajıyla paylaşılan videoda 6.8'lik depremin ardından 20'si 4.0'ın üstünde olmak üzere toplam 678 artçı sarsıntının kaydedildiği belirtildi.

609 binanın az ve orta hasarlı, 778 binanın ağır hasarlı olduğu, 57 binanın da yıkıldığı kaydedildi.

3733 arama kurtarma personelinin görev aldığı bölgede 108 STK temsilcisinin de çalışmalara katıldığı kaydedildi.

AFAD başkanlığında yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Elazığ ve Malatya valilikleri emrine toplam 4 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği belirtildi.

Kara, hava ve demiryolu ulaşımının sorunsuz devam ettiği belirtilirken enerji ulaşımında da bir aksaklık bulunmadığı kaydedildi.

Video, "Birlikte Türkiye olduk" mesajıyla bitti.