Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 29. İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Fırat'ın doğusuna yönelik harekatla ilgili olarak "belki bugün, belki" yarın sözlerinin ardından bir mesaj da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan gece saatlerinde 'İstiklal Marşı'nın dizeleriyle mesaj verdi.

Altun mesajında Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın şu dizelerini kullandı:

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın!

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;

Kim bilir, belki yarın... belki yarından da yakın.

FIRAT'IN DOĞUSU'NA HAREKAT MESAJI

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımı Fırat'ın doğusuna harekat mesajı olarak değerlendirildi.