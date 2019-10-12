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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sınır hattımızda görev yapan tüm basın mensuplarımızın canları bizlere emanet

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı izlemek için sınır hattında görev yapan basın mensuplarına düzenlenen saldırılarla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Altun, ""Sınır hattımızda görev yapan tüm basın mensuplarının canları bize emanettir" ifadelerini kullandı.

12.10.2019 - 01:20 | Güncelleme: HABERTURK.COMGündem
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, TSK'nın Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nı takip etmek üzere sınır hattına gelen gazetecilerle ilgili olarak terör örgütü PYD/PKK/YPG'nin saldırılarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. 

Altun  yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Teröristler, basın mensuplarına yönelik saldırılarında belirli kuruluşları hedf almamakta, medyanın tamamına gözdağı vermek ve sınır hattında bir korku iklimi oluşturmak amacıyla gazetecilere ateş açmaktadır. Keskin nişancı saldırıları PKK/PYD-YPG terör örgütünün halkın haber alma hakkına ve hedf aldıkları insanların yaşam hakkına hiçbir saygı göstermediğini açıkça ortaya koymaktadır. Şu anda Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan muhabirlerin de işlerini serbest şekilde yapabildiğine inanmak mümkün değildir. Aynı şey, yıllardır bu terör örgütünün demir yumruğu altında yaşayan sivil halk için de geçerlidir". 

 

 "BİR UYARI METNİ YAYIMLAYACAĞIZ"

Altun açıklamasında İletişim Başkanlığı olarak bölgede çalışan basın mensupları için bir uyarı metni yayımlayacaklarını ifade ederek "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Ulusal Ordusu, teröristleri sınırlarımızdan uzaklaştırana kadar tüm basın mensuplarının yapılan uyarılara uyulmasını talep etti...

 

 

 

 

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