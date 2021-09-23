"Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak vermeli"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği New York ziyaretini kısa süre önce tamamladığını anımsattı.
ABD'deki Türk vatandaşlarının yanı sıra tüm ülkelerin vatandaşları için inşa edilen Türkevi'nin tarihi açılışının ziyaretin öne çıkan unsurlarından biri olduğunu ifade eden Altun, "Cumhurbaşkanımız, diplomatlar, iş insanları ve kanaat önderlerinin yanı sıra uluslararası medya kuruluşlarının mensuplarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi, her fırsatta uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemini vurguladı. Ayrıca uluslararası toplumu pandemi, göç ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere birçok küresel meselede harekete geçmeye sevk ederek vazgeçilmez liderliğini sergiledi." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afganistan, Suriye, Libya ve diğer birçok bölge dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kriz sahalarına yardım eli uzatmak amacıyla; kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen Türkevi'nde çok sayıda ikili görüşme yaptığını hatırlattı.
Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız, ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından Türkiye'nin Afganistan'ı istikrara kavuşturma konusunda yardım sağlama isteğinin altını çizdi. Diğer etnik ve siyasi grupları içeren kapsamlı bir yeni yönetim çağrısında bulundu. Türkiye, bu ülkede barış sağlamaya yönelik desteğe hazırdır. BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'a yaptığımız oldukça başarılı ziyarette, pek çok diplomatik başarı elde edildi ve küresel sorunları çözme konusunda uluslararası iş birliğine olan bağlılığımız yeniden teyit edildi. Dünya bizimle birlikte harekete geçmeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylem çağrısına kulak vermelidir."
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