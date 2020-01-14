14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün gerçekleştirilen toplantıya ilişkin kaleme aldığı açıklamada, "Toplantıda, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesi'nin aile yapımıza etkileri, Türkçemizin korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları ile mesnetsiz Ermeni soykırımı iddialarına karşı yürütülmesi gereken faaliyetler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın, kadını ve erkeği madalyonun iki yüzü gibi telakki eden bir medeniyetin mensupları olduğumuzu bir kez daha vurgulamıştır. Toplumumuzun temeli olan aile yapımızın güçlendirilmesi ve kadına şiddetin tamamıyla önüne geçilmesi amacıyla neler yapılması gerektiği bütün boyutlarıyla ele alınmış, bu bağlamda 6284 Sayılı Kanun'un iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri gündeme getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.
"Dünyanın sayılı dilleri arasında yer alan ve çok geniş bir coğrafyada kardeş halklarla aramızda güçlü bir bağ olan Türkçemizin, korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması da toplantıda üzerinde durulan konular arasında yer almıştır" diyen Altun, açıklamasında şunları kaydetti:
"Toplantıda, Türkçemizin itibarının yükseltilmesi hususunda yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, seçkin eserler ve bilimsel çalışmalar üretmek suretiyle dilde yozlaşma ve kültürel yabancılaşma tehditlerine karşı hangi şekillerde mücadele edilebileceğine ilişkin müzakerelerde bulunulmuştur. Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, 1915 olaylarına ilişkin mesnetsiz Ermeni soykırımı iddialarının, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyen aziz milletimizi bölme amacı taşıyan çevreler için bir araç olarak kullanılmaya çalışıldığını ifade etmişlerdir. Bu hususta yurt içi ve yurt dışı kamuoyunda dile getiren görüşlerin değerlendirildiği toplantıda, bu konuda dezenformasyon hamlelerinin engellenmesi ve doğru diplomatik girişimlerle ülkemiz aleyhine sürdürülen faaliyetlerin engellenmesi müzakere edilmiştir. 1915 olaylarına ilişkin gerçek dışı iddialara karşı yürütülmesi gereken çalışmalar büyük bir hassasiyetle ele alınmıştır. Toplantıda, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, ülkemizin menfaatlerinin korunması, birlik ve beraberliğimizin muhafazası hususundaki kararlılığımızı bir kez vurgulamışlardır."
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