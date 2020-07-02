İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'deki sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak yaptığı paylaşımda "ABD'de veri güvenliği ihlali ve dijital zorbalığa karşı hangi hukuki düzenlemeler mevcut?" sorusuna infografikle yanıt verdi:

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