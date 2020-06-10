İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından dijital mecralara ilikin farkındalık oluşturmak adına yapılan çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulundu. Teknolojinin hayatımızın her alanında var olduğuna dikkat çeken Altun "Kara-deniz-hava sınır sahalarımıza siber sınırlarımızı da ekliyoruz" dedi.

Vatandaşlara dijital mecralara ilişkin tanıtım yapıldığını aktaran Altun #DijitalFarkındalık etiketiyle şu paylaşımlarda bulundu:

Teknolojinin hayatımızın her alanında var olduğu, bireysel ve kurumsal iletişim ağlarının dijital mecralardan sürdürüldüğü günümüz dünyasında kara-deniz-hava sınır sahalarımıza siber sınırlarımızı da ekliyoruz. Vatandaşlarımıza dijital dünyayı tanıtıyoruz.

Dijital dünya da 5’ten büyüktür diyoruz. Dijital dünyada uluslararası oyunun içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde.

Dijital mecralarda yaptığımız paylaşımlardan hukuki, vicdani ve insani açılardan sorumluyuz. Dijital dünyadaki de “gerçekten” biziz.

Günümüzde diplomasi kanalları ve devlet yönetimleri de hızla değişiyor. Değişen dünyada devlet-vatandaş ve devlet-devlet ilişkileri de dijitalleşiyor. Dijital Diplomasi Çağı!

Dijital dünyada ne yazık ki herşey göründüğü gibi olmuyor. Dijital dünya gerçeklerin kolay bir şekilde erozyona uğratılıp değiştirilebildiği bir dünya. Hakikate ulaşmak için dikkatli olmalıyız.

Dijital dünyanın en başında getirdiği tedirginlik: kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği. Unutmayalım ki dijital dünyada hepimizin parmak izleri var.

Dijital dünyadaki yerimizi sağlamlaştırırken teknolojiyi de yakından takip etmek zorundayız. Günümüzün ve geleceğimizin teknolojisi: Yapay Zeka.

Altun dijital dünyadaki algı operasyonlarına karşı korunmak ve kişisel verilerin güvenliği için İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan sosyal medya kullanım kılavuzunu paylaştı: