İstanbul Kuzguncuk'ta Ermeni kilisesine yapılan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bir dizi açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı:



Her türlü inancın barış ve huzur içerisinde komşuluk hukukuna riayet ederek yaşadığı güzel mahallemiz Kuzguncuk’ta Surp Krikor Ermeni Kilisesi’ne yapılan provokatif saldırı hepimizi derinden üzmüştür.

Bu alçak saldırı dolayısıyla komşumuz olan Surp Krikor Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Edvard Ayvazyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ve üzüntümü ilettim. Bu üzücü olayın hukuki zeminde takipçisi olacak ve vatandaşlarımızın haklarını her zaman savunacağız.

Farklı inanç ve etnik kimlikten vatandaşlarımızın kardeşliğini ve birliğini bozma amacı taşıyan her türlü eylemin karşısında dirayetle duracak ve kardeşlik hukukunun bozulmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.