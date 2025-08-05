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        Haberler Gündem İletişim Başkanı Duran: Next Sosyal, güçlü bir adım

        İletişim Başkanı Duran: Next Sosyal, güçlü bir adım

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Next Sosyal; sadece bir sosyal medya platformu değil, aynı zamanda ortak değerlerde, ortak duygularda buluşabileceğimiz güçlü bir adım

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 19:56 Güncelleme: 05.08.2025 - 19:56
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        İletişim Başkanı Duran: Next Sosyal, güçlü bir adım
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        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Next Sosyal ile ilgili açıklama yaptı:

        Dijital iletişim ve sosyal medya dünyasının hızla yükselen yeni değeri Next Sosyal; başta gençler olmak üzere vatandaşlarımızın ve dünyanın dört bir yanından yeni kullanıcıların enerjisi ile büyümeye devam ediyor.

        Next Sosyal; sadece bir sosyal medya platformu değil, aynı zamanda ortak değerlerde, ortak duygularda buluşabileceğimiz güçlü bir adım.

        Geleceği inşa ederken; bağımsız, güvenli ve özgün bir platformda birlikte üretmek, birlikte paylaşmak için biz de buradayız.

        Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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