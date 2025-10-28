Habertürk
        Haberler Gündem İletişim Başkanı Duran'dan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı

        İletişim Başkanı Duran'dan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. 29 Ekim 1923, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkını dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 23:08 Güncelleme: 28.10.2025 - 23:08
        İletişim Başkanı Duran'dan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102'nci yılı için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

        Duran, "Maziden aldığımız güçle istikbale yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. 29 Ekim 1923, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkını dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimiz, milletimizin kararlılığı, emeği ve azmiyle bugünlere ulaşmıştır. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, güçlü, bağımsız, adil ve müreffeh bir geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu vizyon; üretimden teknolojiye, eğitimden sağlığa, bilimden sanayiye, diplomasiden kültüre kadar her alanda yükselen, kendi hedeflerini kendi belirleyen bir Türkiye’nin yüzyılıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

