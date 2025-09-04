Habertürk
Habertürk
        İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

        İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Siyasette hakaret dilini kullanmayı alışkanlık haline getiren Özel, bu yaklaşımıyla partisinin içine düştüğü sorunların üstünü örtemeyecektir" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 01:32 Güncelleme: 04.09.2025 - 01:35
        İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
        İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler kullandığını belirtti.

        Duran, şunları kaydetti:

        "Siyasette hakaret dilini kullanmayı alışkanlık haline getiren Özel, bu yaklaşımıyla partisinin içine düştüğü sorunların üstünü örtemeyecektir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar girdiği tüm seçimleri milletimizin hür iradesiyle kazanmış, sandıktan defalarca güvenoyu almış, demokratik meşruiyeti tartışılmaz bir liderdir. Türk siyasetinde cesaretin sembolü olmuş, 15 Temmuz'da tanklara karşı durmuş, iç ve dış vesayetle mücadele etmiş bir lidere yöneltilen bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır.

        Siyaset, her gün yeni hakaret ifadeleri kullanarak değil yeni vizyon, proje ve hizmet önerisi sunarak yapılır. Türk milletinin ve CHP seçmeninin bu milli irade karşıtı, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı üslubu hak etmediğini bir kez daha hatırlatıyorum."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        #Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran
        #haberler
        #CHP Genel Başkanı Özgür Özel
