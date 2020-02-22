22 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İdlib'le ilgili endişelerini dile getirdiğini aktardı.
Rusya'nın Esad rejimine verdiği desteğin zaten içler acısı halde olan insani krizin daha da kötüye gitmesine neden olduğunu bildiren Altun, "Sınırlarımızda bir milyon mülteciyle ve güvenliğimiz açısından giderek büyüyen bir tehlikeyle karşı karşıya bulunmaktayız." değerlendirmesini yaptı.
Altun, Soçi'de Rusya ile bir anlaşma yapıldığını ve bu anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirttiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"Bütün tarafların sözlerini tutacağını ve istikrarı sağlamaya çalışacağını ümit ediyoruz. Bununla birlikte kuvvetlerimizi herhangi bir tehdit karşısında korumaktan da çekinmeyeceğiz. Hiç kimse bizim kararlılığımızı sınamasın.
Esad rejiminin korkunç eylemleri, masumların hayatlarını kaybetmesi ve bölgemizin istikrarsızlaşmasıyla sonuçlanıyor. Sabrımız çoktan taştı ama Rusya'nın iş birliğine güveniyoruz. Yine de ulusal güvenliğimizi korumanın yollarını aramaktan geri durmayacağız. Milyonlarca masum Suriyelinin yerlerinden edilmesini hiçbir gerekçe meşru kılamaz."
Türkiye'nin bölgedeki terör gruplarıyla kararlı bir şekilde savaştığını vurgulayan İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:
"Rusya, rejimin terör gruplarını etnik temizlik bahanesi olarak kullanmasına izin vermemelidir. Rejimin korkak güçleri Suriye halkı için ateşkes ve güvenlik sağlamaya çalışan cesur askerlerimize saldırılarını sürdürmektedir. Kendi halkına karşı suç işleyen bu kana susamış rejimi savunanlar bir kez daha düşünmelidir. Hiçbir şey bizi caydıramaz!"
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