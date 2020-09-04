Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılan Ankara-Niğde yoluyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı:

"KENDİMİZİ BİR ANDA NİĞDE'DE BULACAKTIK"

Bugün açılan Ankara-Niğde yolu mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık...