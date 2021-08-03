Altun, yangınlarda son durumu açıkladı

DHA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı illerde çıkan ve devam eden orman yangınlara ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Altun, "Planlı ve gayretli çalışmalar neticesinde 156 yangının 147´si kontrol altına alındı. Kurumlarımız eş güdüm içerisinde kriz bölgelerindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

Altun'un paylaştığı, üzerinde 'Devletimiz ormanlarımız için seferber' notunun yer aldığı görselde ise, saat 15.30 itibarıyla 9 yangının devam ettiği belirtildi.